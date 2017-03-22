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  • 22.03, 07:15
    Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама. Нидерланды, выставки и музеи, живопись и художники, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама

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    Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама

    Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама

    Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама

      В музей Амстердама вернулись картины Винсента Ван Гога, которые похитили больше 14 лет назад. Полотна удалось найти благодаря долгому и тщательному расследованию.

      Речь идет о двух шедеврах XIX века. Украсть их преступникам не помешала даже сработавшая охранная система. В итоге картины обнаружили в Неаполе. Изъять их удалось в ходе силовой спецоперации.

      Оба полотна представляют большую ценность для искусства. Одно из них демонстрирует стиль художника в начале творческого пути, второе Ван Гог создал и подарил матери. Живописец изобразил храм, где служил пастором его отец. Стоимость каждой работы достигает 50 миллионов евро.

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