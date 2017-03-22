Украденные 14 лет назад шедевры Ван Гога вернулись в музей Амстердама

В музей Амстердама вернулись картины Винсента Ван Гога, которые похитили больше 14 лет назад. Полотна удалось найти благодаря долгому и тщательному расследованию.

Речь идет о двух шедеврах XIX века. Украсть их преступникам не помешала даже сработавшая охранная система. В итоге картины обнаружили в Неаполе. Изъять их удалось в ходе силовой спецоперации.



Оба полотна представляют большую ценность для искусства. Одно из них демонстрирует стиль художника в начале творческого пути, второе Ван Гог создал и подарил матери. Живописец изобразил храм, где служил пастором его отец. Стоимость каждой работы достигает 50 миллионов евро.