На Бали зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

В районе индонезийского острова Бали произошло мощное землетрясение.
Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 07:10 по местному времени (02:10 по Москве) в южной части острова Бали.
Эпицентр располагался в десятке километров к северо-востоку от города Денпасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 142 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Эпицентр располагался в десятке километров к северо-востоку от города Денпасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 142 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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