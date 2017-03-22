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  • 22.03, 04:13

    На Бали зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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    На Бали зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    На Бали зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    В районе индонезийского острова Бали произошло мощное землетрясение.

    Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 07:10 по местному времени (02:10 по Москве) в южной части острова Бали.

    Эпицентр располагался в десятке километров к северо-востоку от города Денпасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 142 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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