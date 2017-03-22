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  • 22.03, 04:13

    Захарова пообещала разобраться в причинах задержания украинского журналиста в Москве

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    Захарова пообещала разобраться в причинах задержания украинского журналиста в Москве

    Захарова пообещала разобраться в причинах задержания украинского журналиста в Москве

    В соцсетях появились сообщения о задержании в Москве украинского журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала разобраться.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк не был задержан, его доставили в отделение для проверки документов. В отделении полиции на него не составляли никаких протоколов, были проверены его документы, а также статус пребывания на территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook выразила поддержку представителю СМИ и пообещала разобраться в ситуации.


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