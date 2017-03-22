#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 02:42

    В результате перестрелки в московской гостинице пострадали 2 человека

    комментировать

    В результате перестрелки в московской гостинице пострадали 2 человека

    В результате перестрелки в московской гостинице пострадали 2 человека

    На северо-востоке Москвы в гостинице произошла перестрелка, предположительно, из травматического оружия.

    Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «В 00:32 в службу „02“ поступило сообщение о конфликте по адресу Ярославское шоссе, дом 146. В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия».

    В полиции уточнили, что одного из пострадавших отправили в больницу, второму медики оказали помощь на месте происшествия в гостинице «Ханой- Москва».

    В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru