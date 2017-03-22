В результате перестрелки в московской гостинице пострадали 2 человека

На
северо-востоке Москвы в гостинице произошла перестрелка, предположительно, из травматического оружия.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «В 00:32 в службу „02“ поступило сообщение о конфликте по адресу Ярославское шоссе, дом 146. В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия».
В полиции уточнили, что одного из пострадавших отправили в больницу, второму медики оказали помощь на месте происшествия в гостинице «Ханой- Москва».
В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.
В полиции уточнили, что одного из пострадавших отправили в больницу, второму медики оказали помощь на месте происшествия в гостинице «Ханой- Москва».
В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.
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