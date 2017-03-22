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  • 22.03, 01:11

    NASA: у марсохода Curiosity повреждено колесо

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    NASA: у марсохода Curiosity повреждено колесо

    NASA: у марсохода Curiosity повреждено колесо

    NASA: у марсохода Curiosity повреждено колесо
  • Фото: @MarsCuriosity/ twitter.com

    • Специалисты Национального управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выявили два повреждения колеса Curiosity.

    Как сообщили в NASA, два повреждения колеса выявлены на фотографии марсохода Curiosity, сделанной 19 марта. Специалисты утверждают, что это не должно отразиться на планах и сроках эксплуатации космического аппарата.

    Джим Эриксон, руководитель миссии марсохода Curiosity: «Срок годности всех шести колес Curiosity более чем достаточен для достижения всех точек маршрута запланированной экспедиции… Износ по крайней мере одного колеса происходит быстрее, чем рассчитывали».

    С момента спуска на поверхность Марса в августе 2012 года Curiosity преодолел 16 километров пути. В настоящее время марсоход находится на склоне горы Эолида в северной части кратера Гейла.


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