NASA: у марсохода Curiosity повреждено колесо

Специалисты Национального управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выявили два повреждения колеса Curiosity.
Как сообщили в NASA, два повреждения колеса выявлены на фотографии марсохода Curiosity, сделанной 19 марта. Специалисты утверждают, что это не должно отразиться на планах и сроках эксплуатации космического аппарата.
Джим Эриксон, руководитель миссии марсохода Curiosity: «Срок годности всех шести колес Curiosity более чем достаточен для достижения всех точек маршрута запланированной экспедиции… Износ по крайней мере одного колеса происходит быстрее, чем рассчитывали».
С момента спуска на поверхность Марса в августе 2012 года Curiosity преодолел 16 километров пути. В настоящее время марсоход находится на склоне горы Эолида в северной части кратера Гейла.
Джим Эриксон, руководитель миссии марсохода Curiosity: «Срок годности всех шести колес Curiosity более чем достаточен для достижения всех точек маршрута запланированной экспедиции… Износ по крайней мере одного колеса происходит быстрее, чем рассчитывали».
С момента спуска на поверхность Марса в августе 2012 года Curiosity преодолел 16 километров пути. В настоящее время марсоход находится на склоне горы Эолида в северной части кратера Гейла.
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