Эксперты: лихачей необходимо пожизненно лишать водительских прав

Савёловский суд Москвы сегодня принял одно из самых громких для России решений в пользу бессрочного лишения водительских прав. Остановить хоть таким образом столичная Фемида решила уличную гонщицу Мару Багдасарян.
Антигероиней дня в России стала скандально известная гонщица Мара Багдасарян. Многие, узнав о сегодняшнем решении суда, сказали «наконец-то». Мара стала пожизненным пешеходом, ее лишили прав. Но ведь Багдасарян всего лишь одна из многих. Дети богатых родителей на дорогих иномарках это настоящий бич нашего времени. Сесть пьяным за руль, разогнаться до 220 км и подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и окружающих, для таких гонщиков в этом есть какая-то непонятная доблесть. Как остановить эту эпидемию? Есть ли шанс, что Багдасарян и ей подобные даже после приговора суда вновь не окажутся за рулем, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Они уже не «сыновья дипломатов, юристов и профессоров». За этими накаченными спинами колбасные заводы, нефтяные вышки и след из телевизионных репортажей. После скандальных покатушек на Gelandewagen страна узнала, что есть такая Мара Багдасарян. И потом узнавала ее снова и снова. Вот Мара в СИЗО, вот — в суде за свои 72 административных нарушения. Она же под объективами десятка телекамер на исправительных работах в должности подсобного рабочего. Затем опять в суде. Наконец, сериал «Мара против закона» надоел и зрителям, и, собственно, закону.
Александр Рыбак, прокурор Савёловской межрайонной прокуратуры: «Я убежден, что с сегодняшнего дня на дорогах будет меньше проблем. Хотя бы на одну проблему, имя которой — Мара Багдасарян».
Во вторник суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья.
Александр Рыбак: «Были выявлены случаи припадков и потери сознания у Мары Багдасарян. Причем во время управления машиной».
Отец гонщицы, владелец мясоперерабатывающей компании, ранее заплативший за нее штрафов почти на миллион, в недуг дочки не верит.
Лихачество на дорогах — это болезнь не только золотой молодежи. Некоторые люди уверены, что им можно больше других не только из-за денег, но и из-за громкого имени.
Например, футболист Александр Кокорин, возмутивший всех видео с роскошной вечеринки в Монте-Карло сразу после вылета сборной РФ с чемпионата Европы, сейчас под следствием за беспредел на дороге. В конце февраля Кокорин дважды попался полиции. Сначала за езду по встречной на Bentley. А позже, уже на Rolls-Royce, он гнал с недопустимой скоростью.
С упорством, достойным лучшего применения, ездит пьяным за рулем Крис Кельми. Его и прав временно лишали, и сажали на пять суток, а потом почти на месяц. Когда год назад музыкант, опять пьяный, сбил пешехода, Кельми оштрафовали на 300 тысяч рублей и вновь лишили прав. Но только на два года.
Поведение за рулем актера Валерия Николаева — это вообще отдельная история. В феврале прошлого года он сбил женщину, на следующий день устроил массовое ДТП в центре Москвы, протаранив несколько автомобилей. Отсидел 10 суток, потом опять нарушал. В итоге сел за руль без прав. А позже видеообращение, в котором все это объяснял глубоким стрессом.
Есть ли шанс повлиять на тех, кто считает, что на дороге все равны, а они «равнее» и какие меры для этого необходимо предпринять, рассказал депутат Госдумы, журналист Евгений Ревенко. Он уверен в том, что таких автолюбителей, кто продолжает пьяным садиться за руль и из раза в раз нарушать закон, необходимо пожизненно лишать водительских прав.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Они уже не «сыновья дипломатов, юристов и профессоров». За этими накаченными спинами колбасные заводы, нефтяные вышки и след из телевизионных репортажей. После скандальных покатушек на Gelandewagen страна узнала, что есть такая Мара Багдасарян. И потом узнавала ее снова и снова. Вот Мара в СИЗО, вот — в суде за свои 72 административных нарушения. Она же под объективами десятка телекамер на исправительных работах в должности подсобного рабочего. Затем опять в суде. Наконец, сериал «Мара против закона» надоел и зрителям, и, собственно, закону.
Александр Рыбак, прокурор Савёловской межрайонной прокуратуры: «Я убежден, что с сегодняшнего дня на дорогах будет меньше проблем. Хотя бы на одну проблему, имя которой — Мара Багдасарян».
Во вторник суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья.
Александр Рыбак: «Были выявлены случаи припадков и потери сознания у Мары Багдасарян. Причем во время управления машиной».
Отец гонщицы, владелец мясоперерабатывающей компании, ранее заплативший за нее штрафов почти на миллион, в недуг дочки не верит.
Лихачество на дорогах — это болезнь не только золотой молодежи. Некоторые люди уверены, что им можно больше других не только из-за денег, но и из-за громкого имени.
Например, футболист Александр Кокорин, возмутивший всех видео с роскошной вечеринки в Монте-Карло сразу после вылета сборной РФ с чемпионата Европы, сейчас под следствием за беспредел на дороге. В конце февраля Кокорин дважды попался полиции. Сначала за езду по встречной на Bentley. А позже, уже на Rolls-Royce, он гнал с недопустимой скоростью.
С упорством, достойным лучшего применения, ездит пьяным за рулем Крис Кельми. Его и прав временно лишали, и сажали на пять суток, а потом почти на месяц. Когда год назад музыкант, опять пьяный, сбил пешехода, Кельми оштрафовали на 300 тысяч рублей и вновь лишили прав. Но только на два года.
Поведение за рулем актера Валерия Николаева — это вообще отдельная история. В феврале прошлого года он сбил женщину, на следующий день устроил массовое ДТП в центре Москвы, протаранив несколько автомобилей. Отсидел 10 суток, потом опять нарушал. В итоге сел за руль без прав. А позже видеообращение, в котором все это объяснял глубоким стрессом.
Есть ли шанс повлиять на тех, кто считает, что на дороге все равны, а они «равнее» и какие меры для этого необходимо предпринять, рассказал депутат Госдумы, журналист Евгений Ревенко. Он уверен в том, что таких автолюбителей, кто продолжает пьяным садиться за руль и из раза в раз нарушать закон, необходимо пожизненно лишать водительских прав.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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