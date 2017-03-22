Разыскать россиянку-убийцу в США помог частный детектив

Частный детектив, вычисливший в США подозреваемую в убийстве гражданку России, которую на протяжении трех лет разыскивал Интерпол, рассказал журналистам НТВ о поимке преступницы.
Гламурная львица из Бруклина Виктория Насырова, которая во вторник попала на первые полосы газет по обе стороны океана, может стать главной фигуранткой дела об убийстве в Краснодарском крае трехлетней давности. Несколько лет ее безуспешно искал Интерпол, а вычислил частный детектив. Как ему удалось оставить с носом спецслужбы двух стран, детектив рассказал корреспонденту НТВ Андрею Гордееву.
Частному детективу удалось то, чего не смогли ни российские полицейские, ни их американские коллеги, ни целый Интерпол. Они все вместе искали подозреваемую 3 года. Он нашел за две недели.
Герман Вайсберг, частный детектив: «Мне помогли удача и моя команда: люди, которые со мной работают».
Частный детектив Герман Вайсберг снимал эти кадры скрытой камерой из своей машины. Слежка за Викторией Насыровой велась в Нью-Йорке. Теперь о задержании россиянки пишут на первых полосах американских газет, а ее арест стал новостью во всем мире.
Эта криминальная драма начиналась в Армавире в 2014 году. Викторию Насырову заподозрили в убийстве Аллы Алексеенко. Насырова в качестве риелтора помогала ей в продаже загородного дома. А когда женщина получила 50 тысяч долларов, вывезла свою клиентку в лес.
Григорий Данильченко, вдовец: «Она увезла ее. После мы увидели только останки. Между Армавиром и Новокубанском в лесопосадке нашли ее сожженное тело».
Насырова сама вышла на полицейских, которые занималась ее же делом и закрутила роман со следователем. Если бы это было в сценарии кино, никто бы не поверил. Позже Насырова сбежала в Мексику, выправила себе новый паспорт и перебралась в Нью-Йорк, не зная, что в этом же городе живет дочь убитой, и что она уже наняла частного детектива. Сыщик нашел подозреваемую через аккаунт в Facebook.
Герман Вайсберг: «Самым сложным было убедиться, что на фотографиях в соцсети та самая женщина, которую мы ищем. На фотографиях, которые мы увидели, она выглядела иначе».
Девушка в темных очках, которая любит фотографироваться и охотно пишет о себе в соцсетях. И кто бы заподозрил в ней убийцу?
В современном мире лицо, иногда, расскажет о человеке больше, чем паспорт. И уже отточены технологии, которые позволяют многое узнать о первом встречном. Достаточно лишь его сфотографировать и загрузить снимок в специальную программу. И очень высока вероятность, что тут же найдется страничка незнакомца в социальных сетях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Частному детективу удалось то, чего не смогли ни российские полицейские, ни их американские коллеги, ни целый Интерпол. Они все вместе искали подозреваемую 3 года. Он нашел за две недели.
Герман Вайсберг, частный детектив: «Мне помогли удача и моя команда: люди, которые со мной работают».
Частный детектив Герман Вайсберг снимал эти кадры скрытой камерой из своей машины. Слежка за Викторией Насыровой велась в Нью-Йорке. Теперь о задержании россиянки пишут на первых полосах американских газет, а ее арест стал новостью во всем мире.
Эта криминальная драма начиналась в Армавире в 2014 году. Викторию Насырову заподозрили в убийстве Аллы Алексеенко. Насырова в качестве риелтора помогала ей в продаже загородного дома. А когда женщина получила 50 тысяч долларов, вывезла свою клиентку в лес.
Григорий Данильченко, вдовец: «Она увезла ее. После мы увидели только останки. Между Армавиром и Новокубанском в лесопосадке нашли ее сожженное тело».
Насырова сама вышла на полицейских, которые занималась ее же делом и закрутила роман со следователем. Если бы это было в сценарии кино, никто бы не поверил. Позже Насырова сбежала в Мексику, выправила себе новый паспорт и перебралась в Нью-Йорк, не зная, что в этом же городе живет дочь убитой, и что она уже наняла частного детектива. Сыщик нашел подозреваемую через аккаунт в Facebook.
Герман Вайсберг: «Самым сложным было убедиться, что на фотографиях в соцсети та самая женщина, которую мы ищем. На фотографиях, которые мы увидели, она выглядела иначе».
Девушка в темных очках, которая любит фотографироваться и охотно пишет о себе в соцсетях. И кто бы заподозрил в ней убийцу?
В современном мире лицо, иногда, расскажет о человеке больше, чем паспорт. И уже отточены технологии, которые позволяют многое узнать о первом встречном. Достаточно лишь его сфотографировать и загрузить снимок в специальную программу. И очень высока вероятность, что тут же найдется страничка незнакомца в социальных сетях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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