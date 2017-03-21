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  • 21.03, 23:40

    В США на территории Университета Теннесси произошла стрельба

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    В США на территории Университета Теннесси произошла стрельба

    В США на территории Университета Теннесси произошла стрельба

    В США на территории Университета Теннесси произошла стрельба
  • Фото: @MartinFLSheriff /twitter.com

    • Полиция прочесывает окрестности и кампус американского университета в городе Мартин (штат Теннесси) после сообщений о перестрелке.

    Как сообщают американские СМИ, стрельба произошла на территории кампуса университета Теннесси. По предварительной информации, сначала произошла драка с участием трех человек, после чего прозвучали выстрелы.

    Драка переместилась за территорию кампуса. Прибывшая на место происшествия полиция временно блокировала университетский городок на вход и выход. По предварительной информации, один из участников потасовки со стрельбой уже задержан. Ведется расследование происшествия.


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