В США на территории Университета Теннесси произошла стрельба

Полиция прочесывает окрестности и кампус американского университета в городе Мартин (штат Теннесси) после сообщений о перестрелке.
Как сообщают американские СМИ, стрельба произошла на территории кампуса университета Теннесси. По предварительной информации, сначала произошла драка с участием трех человек, после чего прозвучали выстрелы.
Драка переместилась за территорию кампуса. Прибывшая на место происшествия полиция временно блокировала университетский городок на вход и выход. По предварительной информации, один из участников потасовки со стрельбой уже задержан. Ведется расследование происшествия.
Драка переместилась за территорию кампуса. Прибывшая на место происшествия полиция временно блокировала университетский городок на вход и выход. По предварительной информации, один из участников потасовки со стрельбой уже задержан. Ведется расследование происшествия.
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