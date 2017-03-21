S&P улучшило прогнозы по рейтингам 13 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) изменило прогнозы 13 российских компаний и их дочерних организаций со «стабильного» на «позитивный».
В число российских компаний, прогнозы которых по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах агентство Standard & Poor’s изменило со «стабильного» на «позитивный», входят «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Транснефть», РЖД, ФСК ЕЭС, «Россети», «Мегафон», МТС, МОЭСК, МРСК Центра и «Атоэнергопром», пишет ТАСС.
Напомним, 17 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».
прогноз по суверенным рейтингам России также улучшило агентство Moody’s.
Напомним, 17 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».
прогноз по суверенным рейтингам России также улучшило агентство Moody’s.
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