Возбуждено уголовное дело после обнаружения взрывного устройства в Томске

Томские правоохранители ищут преступников, установивших взрывное устройство на парковке во дворе многоэтажного жилого дома.
Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Томской области: «После получения предварительных данных, что указанное устройство могло быть использовано неустановленными лицами для совершения покушения на убийство, сотрудники следственного управления незамедлительно возбудили уголовное дело».
Напомним, во вторник одной из автомобильных парковок в Томске на Нефтяной улице возле 17-этажного дома было обнаружено самодельное взрывное устройство. Жильцов одного из подъездов эвакуировали, а взрывное устройство вывезли на специальный полигон и обезвредили.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Томской области: «После получения предварительных данных, что указанное устройство могло быть использовано неустановленными лицами для совершения покушения на убийство, сотрудники следственного управления незамедлительно возбудили уголовное дело».
Напомним, во вторник одной из автомобильных парковок в Томске на Нефтяной улице возле 17-этажного дома было обнаружено самодельное взрывное устройство. Жильцов одного из подъездов эвакуировали, а взрывное устройство вывезли на специальный полигон и обезвредили.
Комментарии