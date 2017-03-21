В Киеве заявили об успешном испытании новых ракет

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что испытании нового ракетного вооружения прошли успешно.
Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в ходе испытаний были проверены системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности. Все пуски ракет, произведенных «Укроборонпромом» и Государственным космическим агентством, прошли успешно.
При этом Турчинов заявил, что украинские военные уже с IV квартала 2016 года «начали получать мощное ракетное оружие», сообщили в пресс-службе СНБО.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о промежуточных испытаниях новой ракеты на Украине. Тогда Пётр Порошенко заявил, что при дальности стрельбы 60 километров она продемонстрировала очень высокую точность.
При этом Турчинов заявил, что украинские военные уже с IV квартала 2016 года «начали получать мощное ракетное оружие», сообщили в пресс-службе СНБО.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о промежуточных испытаниях новой ракеты на Украине. Тогда Пётр Порошенко заявил, что при дальности стрельбы 60 километров она продемонстрировала очень высокую точность.
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