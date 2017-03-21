#ТЫСУПЕР!
Охота на дьявола
ТВ-Эфир
Охота на дьявола
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 22:09

    В Киеве заявили об успешном испытании новых ракет

    комментировать
    В Киеве заявили об успешном испытании новых ракет

    В Киеве заявили об успешном испытании новых ракет

    В Киеве заявили об успешном испытании новых ракет
  • Фото: rnbo.gov.ua

    • В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что испытании нового ракетного вооружения прошли успешно.

    Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в ходе испытаний были проверены системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности. Все пуски ракет, произведенных «Укроборонпромом» и Государственным космическим агентством, прошли успешно.

    При этом Турчинов заявил, что украинские военные уже с IV квартала 2016 года «начали получать мощное ракетное оружие», сообщили в пресс-службе СНБО.

    Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о промежуточных испытаниях новой ракеты на Украине. Тогда Пётр Порошенко заявил, что при дальности стрельбы 60 километров она продемонстрировала очень высокую точность.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru