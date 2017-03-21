Скворцова встанет у руля мирового здравоохранения

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова теперь займется вопросами мировой медицины. Она станет председателем юбилейной, 70-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Это высший руководящий орган ВОЗ, на ежегодных сессиях принимающий ключевые для организации решения. В последний раз представитель РФ председательствовал на ассамблее в 1962 году.



Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Фактически, председатель генеральной ассамблеи — это законодательная всемирная власть в здравоохранении. Она на год переходит нам, а через год это будет уже другой регион мира, потому что всего шесть регионов в ВОЗ. И в этом году очередь Европы давать своего кандидата. Достаточно неожиданно для нас этим кандидатом явились мы».



В письме директора европейского регионального бюро ВОЗ отмечается, что решение выбрать Скворцову продиктовано ее большой известностью и лидерством России во многих направлениях здравоохранения. Среди прочего, в качестве председателя ассамблеи, Скворцова должна будет провести выборы нового гендиректора ВОЗ и стать его персональным советником.

