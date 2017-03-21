В Ленинградской области создадут «серебряное ожерелье» для туристов

Прошло первое заседание совета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко заявил, что Ленинградская область должна сформировать привлекательную базу для туристических поездок. Так называемое серебряное ожерелье России на северо-западе Ленобласти охватывает Приозерск и Выборг, на юго-западе — Кингисепп, а на востоке кольцо проходит через Невский пятачок и Старую Ладогу.



Именно в Старой Ладоге, по словам губернатора, можно воочию увидеть те места, с которых начиналась история российского государства. В частности, туристы могут посетить там церковь святого Георгия, где в канун Невской битвы Александр Невский крестил свой меч.



Чтобы создать общую концепцию развития всей области, новый совет планирует проводить регулярные собрания. В составе участников — видные общественные деятели, историки и чиновники. Всего 24 человека.