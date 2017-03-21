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  • 21.03, 20:38
    Кандидаты в президенты Франции устроили рекордные теледебаты о России и мигрантах. Франция, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кандидаты в президенты Франции устроили рекордные теледебаты о России и мигрантах

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    Кандидаты в президенты Франции устроили рекордные теледебаты о России и мигрантах

    Кандидаты в президенты Франции устроили рекордные теледебаты о России и мигрантах

      Во Франции прошел один из самых захватывающих этапов предвыборной гонки — кандидаты в президенты схлестнулись в теледебатах. Это произошло впервые в истории Пятой республики: раньше словесные баталии проводились только после первого тура с двумя его финалистами.

      10 миллионов французов накануне вечером смотрели первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты — рекорд для политического шоу, сделанного по американскому формату. Никогда еще во французской истории кандидаты не собирались вместе.

      Местом проведения была выбрана пустующая площадка игры «Кто хочет стать миллионером?». 420 зрителей в студии и только пять, как заявило руководство телеканала TF1, основных кандидатов из 11, вызвав тем самым гнев аутсайдеров президентской гонки.

      В четвертом ряду сидела супруга кандидата республиканцев Франсуа Фийона Пенелопа. Из-за нее против мужа возбуждено уголовное дело о незаконном использовании государственных средств. Но ни одного вопроса Фийону по поводу уголовного дела задано накануне не было. Ничего не спросили о финансировании партии и Марин Ле Пен.

      Коррупционные скандалы французов не особо интересуют. Главное — уровень жизни, безработица и мигранты. Эммануэль Макрон предлагал, укрепляя границы, принимать всех, кто нуждается в защите. Фийон говорил о введении квот на мигрантов в зависимости от экономической ситуации. Наиболее радикальный вариант предложила Марин Ле Пен.

      От мигрантов перешли к терроризму, европейской безопасности и отношениям с Россией. Единственным, кто выступил против единой Европы — от Атлантики до Урала — был Эммануэль Макрон.

      Кто в дискуссии оказался сильнее? Социологические опросы разошлись в оценках. В любом случае, 40% французов еще не решили, за кого будут голосовать. И голосовать, вероятно, как показывает многолетняя практика, будут сердцем, а не головой.

      Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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