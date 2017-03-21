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  • 21.03, 20:38
    «Лицедеи» позвали на сцену солнечных детей. Санкт-Петербург, благотворительность, болезни, дети и подростки, инвалиды, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Лицедеи» позвали на сцену солнечных детей

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    «Лицедеи» позвали на сцену солнечных детей

    «Лицедеи» позвали на сцену солнечных детей

      Сегодня в петербургском театре «Лицедеи» принимали родителей тех, кто появился на свет с так называемой лишней хромосомой.

      Во Всемирный день человека с синдромом Дауна о радостях и трудностях воспитания особенных детей гости встречи поделились со специалистами — медиками и педагогами, представителями профильных комитетов Петербурга и активистами из общественной организации «Даун Центр».

      Ольга Морозова, председатель совета СПб ООИ «Даун Центр»: «Нашим детям нужно, чтобы их принимали в обществе, нормально с ними общались. Чтобы их воспринимали с какими-то их недостатками, что они чуть отличаются от других. Это в первую очередь».

      По статистике ежегодно в Петербурге рождается 30–40 малышей с подобным синдромом и почти каждый второй оказывается в детском доме. Тем не менее сегодня продолжительность жизни людей с генетическими отклонениями достигла 62 лет.

      Это значит, что при должном участии и поддержке солнечные дети могут побороться за место под солнцем не только за партой коррекционной школы, а в сопровождении квалифицированных тьютеров в дальнейшем освоить полюбившуюся профессию, навсегда развенчав миф о своей необучаемости и бесперспективности.

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