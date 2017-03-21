«Лицедеи» позвали на сцену солнечных детей

Сегодня в петербургском театре «Лицедеи» принимали родителей тех, кто появился на свет с так называемой лишней хромосомой.

Во Всемирный день человека с синдромом Дауна о радостях и трудностях воспитания особенных детей гости встречи поделились со специалистами — медиками и педагогами, представителями профильных комитетов Петербурга и активистами из общественной организации «Даун Центр».



Ольга Морозова, председатель совета СПб ООИ «Даун Центр»: «Нашим детям нужно, чтобы их принимали в обществе, нормально с ними общались. Чтобы их воспринимали с какими-то их недостатками, что они чуть отличаются от других. Это в первую очередь».



По статистике ежегодно в Петербурге рождается 30–40 малышей с подобным синдромом и почти каждый второй оказывается в детском доме. Тем не менее сегодня продолжительность жизни людей с генетическими отклонениями достигла 62 лет.



Это значит, что при должном участии и поддержке солнечные дети могут побороться за место под солнцем не только за партой коррекционной школы, а в сопровождении квалифицированных тьютеров в дальнейшем освоить полюбившуюся профессию, навсегда развенчав миф о своей необучаемости и бесперспективности.