Человеческий скелет нашли в колодце на территории вуза в Москве

Следователи начали проверку после обнаружения останков человеческого скелета на территории Российского государственного аграрного университета МСХА имени Тимирязева.
Сегодня днем в одном из колодцев, находящихся на территории Тимирязевской академии, были найдены останки человека. Скелет обнаружили рабочие, которые чистили коллектор.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ: «Днем 21 марта 2017 года при проведении очистительных работ на территории одного из московских общеобразовательных учреждений, расположенного на Лиственничной аллее, рабочими в коллекторе были обнаружены останки человеческого скелета».
По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Возможно, тело было расчленено.
Ведется доследственная проверка, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза, передает РИА Новости.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ: «Днем 21 марта 2017 года при проведении очистительных работ на территории одного из московских общеобразовательных учреждений, расположенного на Лиственничной аллее, рабочими в коллекторе были обнаружены останки человеческого скелета».
По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Возможно, тело было расчленено.
Ведется доследственная проверка, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза, передает РИА Новости.
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