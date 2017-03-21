В КНДР показали уничтожение американского авианосца

Северная Корея сообщила о полной готовности к войне с Соединенными Штатами.
В эфире государственного телевидения было объявлено, что вашингтонские методы запугивания — будь то угрозы санкций или начала военных действий — не работают. И такого рода политика в отношении Пхеньяна ведет лишь к «краху империализма».
А в подтверждение северокорейцы смонтировали пропагандистский видеоролик, в котором они с помощью незамысловатых спецэффектов взрывают американские бомбардировщики и авианосец.
А в подтверждение северокорейцы смонтировали пропагандистский видеоролик, в котором они с помощью незамысловатых спецэффектов взрывают американские бомбардировщики и авианосец.
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