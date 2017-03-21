В Крыму прошли масштабные учения трех дивизий ВДВ России

В Крыму сегодня распустились первые белые… парашюты. На полуострове прошли масштабные учения ВДВ. В качестве условного противника — диверсионно-разведывательные группы, которые десанту предстояло найти и уничтожить. При поддержке с воздуха и с моря.

718 Крым

учения

По легенде учений незаконные вооруженные формирования захватили участок побережья и организовали оборону. Воздушно-десантные войска получили команду: «Уничтожить противника!» и захватить плацдарм на побережье. Первыми с военно-транспортных «Илов» высадились разведчики.



После короткого боя — начинается выброска техники и основного десанта. Все небо закрывают белые парашюты.



С одной стороны — море, с другой — степь. Типичный театр боевых действий, характерный для Черного и Азовского морей. Главное в таких условиях — высадиться, закрепиться, взять под охрану объекты критической инфраструктуры, а потом при поддержке десантных кораблей и фронтовой авиации перейти в наступление.



В командно-штабных учениях участвуют военнослужащие сразу трех дивизий Воздушно-десантных войск — седьмой горно-штурмовой из Новороссийска, пятьдесят шестой и одиннадцатой из Камышина и Улан-Удэ. Часть воздушной пехоты на этих учениях превратилась в морскую. Вместо крылатых машин им достались большие десантные корабли Черноморского флота.



В штаб-квартире НАТО и Министерстве обороны Украины учения уже назвали «незаконными» и «несогласованными».



Владислав Селезнев, офицер по связям с общественностью Генштаба ВСУ: «Украинский Генштаб имеет ряд планов оперативного реагирования на любые вызовы со стороны России. Наши аналитики просчитывают возможные риски, вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими маневрами».



Командующего Воздушно-десантными войсками России генерала Андрея Сердюкова подобные заявления украинских и натовских военных не пугают. В кратчайшие сроки, за сутки, Воздушно-десантные войска перебросили в Крым самолетами военно-транспортной авиации две с половиной тысячи человек личного состава и шестьсот единиц техники, передает корреспондент Олег Крючков НТВ с места событий.

