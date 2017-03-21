Путин: продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 76 лет

Средняя продолжительность жизни в России к 2025 году должна увеличиться до 76 лет, заявил сегодня Владимир Путин на президентском Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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Владимир Путин: «Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, а также значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте».
Президент отметил, что сейчас в России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения. По словам главы государства, «„он сегодня составляет почти 72 года“. Другими словами, за 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году». У мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин — 4,6 года, добавил президент. Однако, заметил российский лидер, показатели смертности в трудоспособном возрасте несколько настораживают.
избавиться от хамства при общении с пациентами. Что касается второй темы — производительности труда, президент отметил, что пока Россия в два раза отстает от эффективных экономик и призвал срочно менять ситуацию.
Подробнее об итогах заседания — в репортаже коррсепондента НТВ Алексея Кондулукова.
Президент отметил, что сейчас в России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения. По словам главы государства, «„он сегодня составляет почти 72 года“. Другими словами, за 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году». У мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин — 4,6 года, добавил президент. Однако, заметил российский лидер, показатели смертности в трудоспособном возрасте несколько настораживают.
избавиться от хамства при общении с пациентами. Что касается второй темы — производительности труда, президент отметил, что пока Россия в два раза отстает от эффективных экономик и призвал срочно менять ситуацию.
Подробнее об итогах заседания — в репортаже коррсепондента НТВ Алексея Кондулукова.
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