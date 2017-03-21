Рамзан Кадыров планирует поехать в Сирию

Президент Чечни Рамзан Кадыров собирается посетить Сирию, рассказали в Госдуме.
О планах чеченского лидера сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который сейчас находится в Алеппо в составе российской парламентской делегации. По его словам, Кадыров «обязательно приедет» в Сирию.
Сегодня делегация Госдумы с гуманитарной миссией прибыла в восточную часть Алеппо, которую недавно освободили от боевиков. В делегацию, которую возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, вошли не только российские, но и европейские парламентарии.
Как сообщает «Интерфакс», депутаты встретились с губернатором провинции Алеппо, посетили школу, а также на улице пообщались с местными жителями. Те поблагодарили Россию за помощь в освобождении города от террористов и доставку гуманитарных грузов.
Сегодня делегация Госдумы с гуманитарной миссией прибыла в восточную часть Алеппо, которую недавно освободили от боевиков. В делегацию, которую возглавил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, вошли не только российские, но и европейские парламентарии.
Как сообщает «Интерфакс», депутаты встретились с губернатором провинции Алеппо, посетили школу, а также на улице пообщались с местными жителями. Те поблагодарили Россию за помощь в освобождении города от террористов и доставку гуманитарных грузов.
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