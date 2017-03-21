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  • 21.03, 20:38

    В Ульяновске проверяют детсад, где воспитатели избили ребенка

    2 комментария

    В Ульяновске проверяют детсад, где воспитатели избили ребенка

    В Ульяновске проверяют детсад, где воспитатели избили ребенка

    СК РФ по Ульяновской области проводит проверку опубликованной СМИ информации об избиении педагогами воспитанника одного из местных дошкольных учреждений.

    Предварительно установлено, что воспитатели действительно могли избить маленького ребенка. Инцидент произошел в марте этого года. Родители ребенка подавали заявление в полицию.

    Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются родители, воспитанники детсада, педагоги, сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Александр Сорокин.

    По сообщениям ульяновских СМИ, речь идет о заволжском детском саде №221 «Дружный экипаж». Родители рассказали, что некоторые воспитатели бьют детей «палкой-помогалкой» (ростомером), если они не выполняют их приказы. Были случаи, что воспитанники приходили домой в синяках и рассказывали, что воспитатели их толкали. Известно, что один из подозреваемых педагогов уже уволилась. А заведующая детсадом обещала уволить всех причастных в обмен на то, что родители избитого мальчика не станут выносить сор из избы и заберут заявление из полиции.

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