Полиция проверяет сообщения о похищении двух глухонемых детей в Москве

Сотрудники московской полиции проверяют поступившую от очевидцев информацию о похищении двух глухонемых детей на Ярославском шоссе.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, похищение произошло на Ярославском шоссе в районе д. 10/1, где неизвестные насильно посадили двух глухонемых детей в автомобиль Toyota RAV4 и скрылись. В городе был объявлен план «Перехват».
Позже у ТАСС появилась информация, что полицейские задержали объявленную в розыск машину. В агентстве отмечают, что пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила факт происшествия, уточнив, что, по словам очевидцев, похищен был один ребенок.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На службу „02“ от гражданина в 17:43 мск поступило сообщение о том, что он якобы стал очевидцем того, как неизвестные усадили в машину несовершеннолетнего и увезли от дома номер 10 на Ярославском шоссе».
В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство. Подробности пока не уточняются.
Позже у ТАСС появилась информация, что полицейские задержали объявленную в розыск машину. В агентстве отмечают, что пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила факт происшествия, уточнив, что, по словам очевидцев, похищен был один ребенок.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На службу „02“ от гражданина в 17:43 мск поступило сообщение о том, что он якобы стал очевидцем того, как неизвестные усадили в машину несовершеннолетнего и увезли от дома номер 10 на Ярославском шоссе».
В настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство. Подробности пока не уточняются.
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