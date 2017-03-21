Вал посетителей: в Русском музее подвели итоги самой успешной выставки Айвазовского

В корпусе Бенуа начали демонтировать шедевры самого известного русского мариниста. С декабря выставку посетили более 300 тысяч человек. И теперь картины отправляются домой: в залы самого Русского музея, Третьяковку, Центральный
военно-морской музей, Феодосию.
Сегодня в корпусе Бенуа Русского музея начали демонтаж выставки, приуроченной к 200-летию Ивана Айвазовского. Экспозиция стала рекордной по посещаемости. С 22 декабря посмотреть на работы великого мариниста смогли более 300 тысяч человек.
Накануне, в последний день работы экспозиции, шквал посетителей и вовсе достиг невероятного показателя — около 14 тысяч человек. В музее почитателей живописи сегодня поблагодарили за терпение и понимание.
Уникальной возможности увидеть полотна кисти Айвазовского из собраний всей страны (Центрального военно-морского музея, Третьяковской галереи и др.) лишать большое число желающих не стали. Ограничений в Русском музее не вводили. При таком волевом решении картина эпической очереди у входа стала неизбежным фоном выставки.
Именно это соседство, взаимное расположение, соотнесенность и создали уникальную логику экспозиции. Это именно она была призвана создавать то настроение, за которым ежедневно сотни и тысячи любителей живописи шли в корпус Бенуа.
В «Царское Село», «Петергоф», музеи Москвы, Крыма и других городов шедевры Айвазовского будут отправлять до конца недели. Демонтаж выставки такого мастера — дело тяжелое во всех смыслах слова. Картины снимает целая бригада, при этом с некоторыми полотнами разрешено работать лишь в присутствии представителей учреждений-владельцев, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Ну а сотрудники Русского музея уже знают, для чего освобождают выставочные помещения. Шедевры великого мариниста Айвазовского сменят полотна прославленного баталиста Верещагина.
Чтобы в очередях обошлось без баталий, организаторы обещают учесть опыт завершившейся экспозиции. Разделение времени для групп и индивидуальных посетителей должно разгрузить выставочное пространство. И после «Девятого вала» волна интереса к масштабным показам грозит их захлестнуть.
Накануне, в последний день работы экспозиции, шквал посетителей и вовсе достиг невероятного показателя — около 14 тысяч человек. В музее почитателей живописи сегодня поблагодарили за терпение и понимание.
Уникальной возможности увидеть полотна кисти Айвазовского из собраний всей страны (Центрального военно-морского музея, Третьяковской галереи и др.) лишать большое число желающих не стали. Ограничений в Русском музее не вводили. При таком волевом решении картина эпической очереди у входа стала неизбежным фоном выставки.
Именно это соседство, взаимное расположение, соотнесенность и создали уникальную логику экспозиции. Это именно она была призвана создавать то настроение, за которым ежедневно сотни и тысячи любителей живописи шли в корпус Бенуа.
В «Царское Село», «Петергоф», музеи Москвы, Крыма и других городов шедевры Айвазовского будут отправлять до конца недели. Демонтаж выставки такого мастера — дело тяжелое во всех смыслах слова. Картины снимает целая бригада, при этом с некоторыми полотнами разрешено работать лишь в присутствии представителей учреждений-владельцев, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Ну а сотрудники Русского музея уже знают, для чего освобождают выставочные помещения. Шедевры великого мариниста Айвазовского сменят полотна прославленного баталиста Верещагина.
Чтобы в очередях обошлось без баталий, организаторы обещают учесть опыт завершившейся экспозиции. Разделение времени для групп и индивидуальных посетителей должно разгрузить выставочное пространство. И после «Девятого вала» волна интереса к масштабным показам грозит их захлестнуть.
Комментарии