В Ингушетии задержали воевавшего в Сирии боевика ИГИЛ

Власти Ингушетии сообщили о задержании на территории республики боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
По данным силовиков, задержанный участник террористической гуппировки Ильяс Албаков вернулся из Сирии, где воевал на стороне боевиков «Исламского государства», сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова.
Ахмед Дзейтов, секретарь Совета безопасности Ингушетии: «Сегодня задержан Ильяс Албаков, который находился в составе международной террористической организации „ИГ“ в Сирии, по данному факту возбуждено уголовное дело».
По данным МВД по Ингушетии, всего с 2014 по 2016 год в республике заведены уголовные дела на 118 человек, обвиняемых в участии в террористических организациях за рубежом.
Ахмед Дзейтов, секретарь Совета безопасности Ингушетии: «Сегодня задержан Ильяс Албаков, который находился в составе международной террористической организации „ИГ“ в Сирии, по данному факту возбуждено уголовное дело».
По данным МВД по Ингушетии, всего с 2014 по 2016 год в республике заведены уголовные дела на 118 человек, обвиняемых в участии в террористических организациях за рубежом.
Комментарии