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  • 21.03, 19:08

    Совфед отложил рассмотрение закона о зацеперах и авиадебоширах

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    Совфед отложил рассмотрение закона о зацеперах и авиадебоширах

    Совфед отложил рассмотрение закона о зацеперах и авиадебоширах

    Совет Федерации решил запросить дополнительную информацию и провести консультации перед рассмотрением резонансного закона о дебоширах на транспорте.

    Как отметил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, принятие закона приведет к увеличению нагрузки на правоохранителей, поэтому сенаторы решили запросить у МВД дополнительную информацию, которая позволит оценить, насколько реализуем закон на практике.

    Андрей Клишас, член Совета Федерации: «Мы не сомневаемся в актуальности данной темы, но нормы закона должны быть обеспечены как финансово и экономически, так и с точки зрения механизмов реализации».

    При этом Клишас подчеркнул, что возражения к закону носят только «экономический характер». Как сообщает РИА Новости, рассмотреть закон сенаторы намерены 28 марта.

    В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с тем, что парламент может одобрить закон, «который по факту не будет исполняться».

    Напомним, Госдума 17 марта приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности за хулиганство в общественном транспорте. Согласно закону, авиадебоширам и другим нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. А в том случае, если хулиган сопротивлялся представителю власти, максимальный срок увеличится до 7 лет.

    Также в УК решили включить статью о хулиганских действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Зацеперам, а также нарушителям, которые забрасывают камнями поезда или пытаются ослепить лазерными указками экипажи самолетов, будет грозить до 2 лет заключения.

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