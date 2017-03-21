Совфед отложил рассмотрение закона о зацеперах и авиадебоширах

Совет Федерации решил запросить дополнительную информацию и провести консультации перед рассмотрением резонансного закона о дебоширах на транспорте.
Как отметил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, принятие закона приведет к увеличению нагрузки на правоохранителей, поэтому сенаторы решили запросить у МВД дополнительную информацию, которая позволит оценить, насколько реализуем закон на практике.
Андрей Клишас, член Совета Федерации: «Мы не сомневаемся в актуальности данной темы, но нормы закона должны быть обеспечены как финансово и экономически, так и с точки зрения механизмов реализации».
При этом Клишас подчеркнул, что возражения к закону носят только «экономический характер». Как сообщает РИА Новости, рассмотреть закон сенаторы намерены 28 марта.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с тем, что парламент может одобрить закон, «который по факту не будет исполняться».
закон об уголовной ответственности за хулиганство в общественном транспорте. Согласно закону, авиадебоширам и другим нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. А в том случае, если хулиган сопротивлялся представителю власти, максимальный срок увеличится до 7 лет.
Также в УК решили включить статью о хулиганских действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Зацеперам, а также нарушителям, которые забрасывают камнями поезда или пытаются ослепить лазерными указками экипажи самолетов, будет грозить до 2 лет заключения.
Андрей Клишас, член Совета Федерации: «Мы не сомневаемся в актуальности данной темы, но нормы закона должны быть обеспечены как финансово и экономически, так и с точки зрения механизмов реализации».
При этом Клишас подчеркнул, что возражения к закону носят только «экономический характер». Как сообщает РИА Новости, рассмотреть закон сенаторы намерены 28 марта.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с тем, что парламент может одобрить закон, «который по факту не будет исполняться».
закон об уголовной ответственности за хулиганство в общественном транспорте. Согласно закону, авиадебоширам и другим нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. А в том случае, если хулиган сопротивлялся представителю власти, максимальный срок увеличится до 7 лет.
Также в УК решили включить статью о хулиганских действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Зацеперам, а также нарушителям, которые забрасывают камнями поезда или пытаются ослепить лазерными указками экипажи самолетов, будет грозить до 2 лет заключения.
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