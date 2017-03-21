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  • 21.03, 19:08

    «Покойся с миром»: генсек ООН по-русски простился с Виталием Чуркиным

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    «Покойся с миром»: генсек ООН по-русски простился с Виталием Чуркиным

    «Покойся с миром»: генсек ООН <nobr>по-русски</nobr> простился с Виталием Чуркиным

    В ООН прошло специальное заседание в память о постпреде РФ Виталии Чуркине.

    Памятное заседание началось с минуты молчания. После нее выступили генсек ООН Антониу Гутерреш, исполняющий обязанности постпреда РФ Пётр Ильичёв, заместитель постпреда США Мишель Сиссон, председатель Совбеза ООН и постпред Великобритании Мэттью Райкрофт, а также представители пяти региональных групп — африканской, тихоокеанской, латиноамериканской, а также восточноевропейской и западноеврпейской.

    Генсек ООН назвал российского постпреда «выдающимся дипломатом, человеком многих талантов и интересов». Кроме того, Гутерреш по-русски сказал: «Покойся с миром, земля тебе пухом».

    В свою очередь постпред Великобритании Мэттью Райкрофт отметил, что ровно месяц назад прошла первая встреча Совбеза ООН без Виталия Чуркина. Отсутствие российского дипломата, признался постпред, «мы все еще ощущаем».

    Также на заседание Генассамблеи пришли посол РФ в США Сергей Кисляк, вдова Виталия Чуркина Ирина и сын Максим, передает РИА Новости.

    Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Он внезапно почувствовал себя плохо и был экстренно доставлен в больницу. Спасти жизнь дипломата врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.

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