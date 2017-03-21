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  • 21.03, 19:08

    В саратовской колонии осужденные порезали себе вены осколками лампочек

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    В саратовской колонии осужденные порезали себе вены осколками лампочек

    В саратовской колонии осужденные порезали себе вены осколками лампочек

    В лечебно-исправительном учреждении №3 УФСИН России по Саратовской области заключенные порезали себе вены осколками лампочек.

    Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, таким образом осужденные пытались выразить протест против действий администрации во время проведения обыскных мероприятий.

    Пресс-служба УФСИН по региону: «В ФКУ ЛИУ-3 (лечебно-исправительное учреждение) УФСИН России по Саратовской области в ходе проведения обыскных мероприятий осужденные, содержащиеся в помещениях камерного типа, выражая протест против законных действий администрации учреждения, нанесли себе поверхностные порезы осколками от разбитых лампочек».

    В ведомстве уточнили, что всем осужденным уже оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

    По данным пресс-службы, все осужденные, совершившие акт аутоагрессии, отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того многие из них являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. В ведомстве уверены, что их поведение носило демонстративно-шантажный характер и было направлено на дестабилизацию деятельности лечебно-исправительного учреждения.

    Отмечается, что администрация полностью контролирует обстановку в учреждении, которое продолжает работу в штатном режиме.

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