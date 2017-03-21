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  • 21.03, 19:08
    Росприроднадзор взял пробы грунта на нелегальной свалке близ петербургского ЗСД. Санкт-Петербург, Финский залив, дороги, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Росприроднадзор взял пробы грунта на нелегальной свалке близ петербургского ЗСД

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    Росприроднадзор взял пробы грунта на нелегальной свалке близ петербургского ЗСД

    Росприроднадзор взял пробы грунта на нелегальной свалке близ петербургского ЗСД

      Информацию о залежах мусора на берегу Финского залива сообщили жители Васильевского острова.

      Инспекторы Росприроднадзора, прокуроры и чиновники Василеостровского района изучали обстоятельства появления свалки на намывных территориях в створе Флагманской улицы. Об образовавшихся горах мусора природоохранному ведомству сообщили жители ближайших к заливу домов.

      Территория, на которой появилось скопление строительных отходов, находится в ведении компании-подрядчика ЗСД. Сотрудники фирмы объяснили, что на эту площадку они свозят мусор со всех участков центральной части, где ведется строительство. Здесь эти остатки сортируются.

      Росприроднадзор обнаружил на намывных землях также залежи снега, скрытые грунтом, и вытекающий ручей. Источник их появления также станет предметом проверки. Инспекторы взяли пробы земли для последующего анализа.

      Росприроднадзор не исключает, что пользователь территории может быть оштрафован за размещение отходов в прибрежно-защитной полосе Финского залива. Также инспекторам предстоит выяснить, есть ли этот адрес свалки в проектной документации, куда должны вноситься временные пункты хранения мусора, и не превышено ли его допустимое количество в этом месте.

      Если же подрядчик также занимается здесь сортировкой, у него должна быть оформлена соответствующая лицензия. Все эти вопросы, а также сделанные пробы станут основанием для проверки, в результате которой Росприроднадзор и районная прокуратура вынесут решение.

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