Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО, где погиб топ-менеджер «Роскосмоса»

В ходе проверки по факту смерти
топ-менеджера госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова в СИЗО прокураторой были выявлены нарушения закона о содержании под стражей.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, чрезвычайное происшествие стало «следствием нарушений требований закона, допущенных должностными лицами СИЗО-5». В частности, по данным Генпрокураторы, не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере. Также не были приняты необходимые меры по «своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения», отмечается в сообщении ведомства.
было найдено в камере следственного изолятора 18 марта. По данным следствия, причиной смерти стала глубокая колото-резаная рана в области шеи, которая привела к большой кровопотере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Владимир Евдокимов попал в СИЗО в декабре прошлого года. Его обвиняли по делу о хищении имущества корпорации «МиГ» на 200 миллионов рублей.
было найдено в камере следственного изолятора 18 марта. По данным следствия, причиной смерти стала глубокая колото-резаная рана в области шеи, которая привела к большой кровопотере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Владимир Евдокимов попал в СИЗО в декабре прошлого года. Его обвиняли по делу о хищении имущества корпорации «МиГ» на 200 миллионов рублей.
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