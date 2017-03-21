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  • 21.03, 19:08

    В Москве коллекторы угрожали расправой семье с семью детьми

    2 комментария

    В Москве коллекторы угрожали расправой семье с семью детьми

    В Москве коллекторы угрожали расправой семье с семью детьми

    Московские сыщики проводят доследственную проверку информации о коллекторах, угрожавших многодетной семье.

    По данным СМИ, мать из-за долга начала получать сообщения с угрозами расправы над ее 7 несовершеннолетними детьми. В частности, коллекторы угрожали «закопать в лесу» семью заемщицы.

    В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняют сыщики. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела, сообщили в московском управлении СК.

    Как отмечает ФАН, у многодетной семьи есть долги по ипотеке, нескольким кредитам, а также штрафы ГИБДД.

    Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон о защите прав заемщиков. Деятельность коллекторов поставили под строгий контроль. Взыскателям долгов разрешили работать только при наличии регистрации.

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