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  • 21.03, 17:38
    Улица Турку в Петербурге превратилась в кипящую реку. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Улица Турку в Петербурге превратилась в кипящую реку

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    Улица Турку в Петербурге превратилась в кипящую реку

    Улица Турку в Петербурге превратилась в кипящую реку

      На юге города ликвидируют последствия коммунальной аварии.

      На улице Турку образовалась река кипятка. В результате прорыва трубы диаметром 500 мм городская магистраль между Софийской и Пражской оказалась почти полностью затоплена. Автомобилисты, оказавшиеся в воде, пробирались по дороге в клубах пара, которым заволокло проезжую часть.

      Компания «Теплосеть Петербурга» подтвердила факт прорыва трассы и сообщила, что противоаварийные работы продлятся около 20 часов. Сколько зданий остались без тепла и горячей воды точно не известно. Энергетики сообщили, что компенсируют ущерб, нанесенный автомобилистам.

      Тем временем водители, оказавшиеся в реке кипятка, но склонные к оптимизму, предлагают в соцсетях автомобилистам по несчастью довольствоваться таким видом бесплатной мойки если не машины, то хотя бы дисков.

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