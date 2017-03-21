Улица Турку в Петербурге превратилась в кипящую реку

На юге города ликвидируют последствия коммунальной аварии.

На улице Турку образовалась река кипятка. В результате прорыва трубы диаметром 500 мм городская магистраль между Софийской и Пражской оказалась почти полностью затоплена. Автомобилисты, оказавшиеся в воде, пробирались по дороге в клубах пара, которым заволокло проезжую часть.



Компания «Теплосеть Петербурга» подтвердила факт прорыва трассы и сообщила, что противоаварийные работы продлятся около 20 часов. Сколько зданий остались без тепла и горячей воды точно не известно. Энергетики сообщили, что компенсируют ущерб, нанесенный автомобилистам.



Тем временем водители, оказавшиеся в реке кипятка, но склонные к оптимизму, предлагают в соцсетях автомобилистам по несчастью довольствоваться таким видом бесплатной мойки если не машины, то хотя бы дисков.