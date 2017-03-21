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  • 21.03, 17:38
    В Северной столице проходят обыски и задержания по делу о резиденции Путина. Санкт-Петербург, задержание, обыски, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Северной столице проходят обыски и задержания по делу о резиденции Путина

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    В Северной столице проходят обыски и задержания по делу о резиденции Путина

    В Северной столице проходят обыски и задержания по делу о резиденции Путина

      Следы предполагаемых хищений при строительстве резиденции президента в Ново-Огарёве ищут в Петербурге.

      Сегодня в бизнес-центре на улице Рубинштейна работают оперативники ФСБ и Следственного комитета, сообщает «Фонтанка.ру». Компании, работавшие на государственном объекте — некоторые из них с петербургской пропиской — сейчас называют преступным сообществом.

      Несмотря на масштаб расследования, внешне об обысках в офисе одного из субподрядчиков (ЗАО «Стройкомплект») ничего не говорило. У здания не было ни служебных машин, ни людей в форме.

      Однако стало известно о задержании бывшего руководителя «Стройкомплекта», коммерсанта Дмитрия Торчинского. Скорее всего, его доставят в Москву. В столице сегодня также ведутся обыски, связанные с этим объектом.

      В Москве по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе также задержаны директор ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов и его бывший заместитель Станислав Кюнер. В том числе задержаны и трое петербургских коммерсантов.

      Ущерб от хищении средств при строительстве президентской резиденции, по версии следствия, превышает 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

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