В Северной столице проходят обыски и задержания по делу о резиденции Путина

Следы предполагаемых хищений при строительстве резиденции президента в
Ново-Огарёве ищут в Петербурге.
Сегодня в бизнес-центре на улице Рубинштейна работают оперативники ФСБ и Следственного комитета, сообщает «Фонтанка.ру». Компании, работавшие на государственном объекте — некоторые из них с петербургской пропиской — сейчас называют преступным сообществом.
Несмотря на масштаб расследования, внешне об обысках в офисе одного из субподрядчиков (ЗАО «Стройкомплект») ничего не говорило. У здания не было ни служебных машин, ни людей в форме.
Однако стало известно о задержании бывшего руководителя «Стройкомплекта», коммерсанта Дмитрия Торчинского. Скорее всего, его доставят в Москву. В столице сегодня также ведутся обыски, связанные с этим объектом.
В Москве по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе также задержаны директор ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов и его бывший заместитель Станислав Кюнер. В том числе задержаны и трое петербургских коммерсантов.
Ущерб от хищении средств при строительстве президентской резиденции, по версии следствия, превышает 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Несмотря на масштаб расследования, внешне об обысках в офисе одного из субподрядчиков (ЗАО «Стройкомплект») ничего не говорило. У здания не было ни служебных машин, ни людей в форме.
Однако стало известно о задержании бывшего руководителя «Стройкомплекта», коммерсанта Дмитрия Торчинского. Скорее всего, его доставят в Москву. В столице сегодня также ведутся обыски, связанные с этим объектом.
В Москве по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе также задержаны директор ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов и его бывший заместитель Станислав Кюнер. В том числе задержаны и трое петербургских коммерсантов.
Ущерб от хищении средств при строительстве президентской резиденции, по версии следствия, превышает 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
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