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  • 21.03, 17:37

    Озеро на севере Украины окрасилось в ярко-розовый цвет: фото

    1 комментарий
    Озеро на севере Украины окрасилось в <nobr>ярко-розовый</nobr> цвет: фото

    Озеро на севере Украины окрасилось в ярко-розовый цвет: фото

    Озеро на севере Украины окрасилось в <nobr>ярко-розовый</nobr> цвет: фото
  • Фото: nezhatin.com.ua

    • От ярко-розового к фиолетовому. Местные СМИ публикуют фотографии небольшого озера в городе Нежине, вода в котором переливается всеми цветами радуги.

    Украинские СМИ сообщают, что пробы воды из озера показали лишь небольшое превышение сульфатов. Вода имеет неприятный запах, однако мертвой рыбы в озере не нашли.

    Отмечается, что озеро не целиком стало розовым — в некоторых местах преобладают фиолетовые оттенки, в других — синие. Местные экологи предполагают, что злоумышленники могли высыпать в озеро какой-то порошок, и произошла химическая реакция.

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