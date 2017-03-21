Озеро на севере Украины окрасилось в ярко-розовый цвет: фото

От
ярко-розового к фиолетовому. Местные СМИ публикуют фотографии небольшого озера в городе Нежине, вода в котором переливается всеми цветами радуги.
Украинские СМИ сообщают, что пробы воды из озера показали лишь небольшое превышение сульфатов. Вода имеет неприятный запах, однако мертвой рыбы в озере не нашли.
Отмечается, что озеро не целиком стало розовым — в некоторых местах преобладают фиолетовые оттенки, в других — синие. Местные экологи предполагают, что злоумышленники могли высыпать в озеро какой-то порошок, и произошла химическая реакция.
Отмечается, что озеро не целиком стало розовым — в некоторых местах преобладают фиолетовые оттенки, в других — синие. Местные экологи предполагают, что злоумышленники могли высыпать в озеро какой-то порошок, и произошла химическая реакция.
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