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  • 21.03, 17:37

    Лукашенко попросил ученых найти способ «не ползать на коленях» за газ

    1 комментарий

    Лукашенко попросил ученых найти способ «не ползать на коленях» за газ

    Лукашенко попросил ученых найти способ «не ползать на коленях» за газ

    Изобретение лекарства от рака и нового источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки, заявил Александр Лукашенко.

    По словам белорусского президента, новый источник энергии избавил бы страну от зависимости от нефти и газа.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».

    Что же касается борьбы с раком, то, отметил Лукашенко, прорыв в лечении этой «страшной чумы» «был бы счастьем».

    При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии давно ведутся научные исследования в этом направлении, а медики уже могут диагностировать рак на ранней стадии и проводить уникальные операции, передает БЕЛТА.

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