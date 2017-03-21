Лукашенко попросил ученых найти способ «не ползать на коленях» за газ

Изобретение лекарства от рака и нового источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки, заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского президента, новый источник энергии избавил бы страну от зависимости от нефти и газа.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».
Что же касается борьбы с раком, то, отметил Лукашенко, прорыв в лечении этой «страшной чумы» «был бы счастьем».
При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии давно ведутся научные исследования в этом направлении, а медики уже могут диагностировать рак на ранней стадии и проводить уникальные операции, передает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа».
Что же касается борьбы с раком, то, отметил Лукашенко, прорыв в лечении этой «страшной чумы» «был бы счастьем».
При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии давно ведутся научные исследования в этом направлении, а медики уже могут диагностировать рак на ранней стадии и проводить уникальные операции, передает БЕЛТА.
Комментарии