Правительство Петербурга рассказало об успехах бюджета

На заседании правительства в Смольном обсудили рост валового регионального продукта, уменьшение дефицита бюджета и социальные расходы.

Ударить петербургским стилем по петроградскому сельпо попросил сегодня на заседании правительства губернатор Полтавченко. По признанию главы города, как-то он зашел в один из небольших магазинчиков шаговой доступности и был неприятно удивлен, как «разнообразием» ассортимента, так и качеством предлагаемой продукции. При каких обстоятельствах первое лицо Петербурга заглянуло в торговую точку и когда это произошло не сообщается. Профильные комитеты просьбу Георгия Полтавченко услышали.



Между тем сегодня администрация Петербурга озвучила, сколько заработал и потратил бюджет города в прошлом году. И эти суммы оптимистичны. Исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике Валерий Москаленко бодро заявил, что рост валового регионального продукта составил более 3 трлн рублей. Это больше, чем в общем по стране и Москве, в частности.



Промышленность, строительство и транспорт — эти три кита городской казны закончили прошлый год с положительным индексом. Всё это в итоге привело к тому, что впервые за много лет хронический дефицит бюджета снизился до 20 миллиардов рублей. Еще год назад превышение доходов над расходами составляло 60 миллиардов рублей.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Это абсолютно объективная иллюстрация эффективности тех антикризисных мер, которые мы выработали в 2014 году. Это было нужно сделать не только, чтобы удержаться на плаву, но и обеспечить поступательное движение вперед».



Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, основную часть доходов составили налоги на физических лиц, прибыль организаций и налог на имущество. Благодаря им, городской кошелек наполнился почти на 80 процентов.



Что касается расходов, 60 процентов бюджета отдано под расходы на социальную сферу. Четверть трат направлена в экономику и десятая часть — на поддержку ЖКХ. И если вернуться к расходам социальной сферы, то их львиная доля направлена на увеличение зарплаты.



Сегодня средняя месячная заработная плата составляет 48 с половиной тысяч рублей. Майские указы президента 2012 года обязывают все региональные власти держать эту тенденцию положительной. Не выполнить нельзя. Но при таком бюджете поддерживать достойный уровень доходов населения всё-таки легче.



Валерий Москаленко, и. о. председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга: «Средняя номинальная зарплата в 2016 году составила 48 тысяч 684 рубля. Рост 10,5 процентов по отношению к 2015 году. Она выше среднероссийского уровня на 32,5 процента».



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