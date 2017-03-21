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  • 21.03, 17:37

    «АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей «Лада»

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    • Фото: Юрий Михайлин / ТАСС
    «АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей «Лада»

    «АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей «Лада»

    «АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей «Лада»
  • Фото: Юрий Михайлин / ТАСС

    • Концерн «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 106,7 тысяч машин «Лада Калина» и «Лада Гранта» из-за проблем с тросом сцепления.

    Как сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), речь идет об автомобилях, проданных с 3 сентября 2015 года.

    Из сообщения Росстандарта: «Причиной отзыва „Лада Калина“ и „Лада Гранта“ является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления».

    Проблемы с тросом сцепления могут возникнуть в авто с механической коробкой передач. В отозванные машины поставят защитную облицовку, которая не допустит повреждения трубок. Если же на трубках обнаружатся следы механических воздействий, их в сборе поменяют на новые. Для владельцев машин все эти работы будут производиться бесплатно. В «АвтоВАЗе» заявили, что этот отзыв железных коней — превентивная мера, которая избавит автомобилистов от возможной неисправности.

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