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  • 21.03, 17:38

    В Раде потребовали от США уважать «тысячелетнюю украинскую нацию»

    2 комментария

    В Раде потребовали от США уважать «тысячелетнюю украинскую нацию»

    В Раде потребовали от США уважать «тысячелетнюю украинскую нацию»

    Украиной руководят «кукловоды» из американского посольства, заявил депутат Рады Олег Ляшко.

    Выступая в Верховной раде, лидер «Радикальной партии» заявил, что управлять страной должны украинцы, а не «вахтеры из американского посольства».

    Ситуацию же с лоббированием кадров, назначенных из США, Ляшко назвал неуважением к Украине и ее истории, сообщает украинское издание «Вести».

    Олег Ляшко, депутат Верховной рады: «Мы обвиняли, что у нас Януковичем руководят из российского посольства. Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше? Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев».

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