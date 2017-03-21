В Раде потребовали от США уважать «тысячелетнюю украинскую нацию»

Украиной руководят «кукловоды» из американского посольства, заявил депутат Рады Олег Ляшко.
Выступая в Верховной раде, лидер «Радикальной партии» заявил, что управлять страной должны украинцы, а не «вахтеры из американского посольства».
Ситуацию же с лоббированием кадров, назначенных из США, Ляшко назвал неуважением к Украине и ее истории, сообщает украинское издание «Вести».
Олег Ляшко, депутат Верховной рады: «Мы обвиняли, что у нас Януковичем руководят из российского посольства. Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше? Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев».
Ситуацию же с лоббированием кадров, назначенных из США, Ляшко назвал неуважением к Украине и ее истории, сообщает украинское издание «Вести».
Олег Ляшко, депутат Верховной рады: «Мы обвиняли, что у нас Януковичем руководят из российского посольства. Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше? Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев».
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