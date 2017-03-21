Посетителей польского суда эвакуировали из-за угрозы заражения сибирской язвой

Из здания окружного суда в польском городе Кошалин
(Западно-Поморское воеводство) эвакуировали около 180 человек из-за опасности заражения сибирской язвой.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение, посетители и работники суда были эвакуированы после того, как в конверте с одним из поступивших в суд писем был найден подозрительный белый порошок. Кроме того, в находившемся в конверте письме сообщалось, что в порошке содержатся споры сибирской язвы.
По сообщению представителя местной полиции капитана Бартоломея Гураля, в настоящий момент на месте ЧП работают подразделения химической защиты, а также четыре пожарных расчета. Правоохранитель также отметил, что всего из здания суда были выведены около 180 человек. Те, кто имел контакт с подозрительным конвертом, а таких оказалось 11 человек, доставлены в больницу.
Сообщается, что территория вокруг здания суда оцеплена полицейскими, на соседних улицах перекрыто движение автотраспорта.
По сообщению представителя местной полиции капитана Бартоломея Гураля, в настоящий момент на месте ЧП работают подразделения химической защиты, а также четыре пожарных расчета. Правоохранитель также отметил, что всего из здания суда были выведены около 180 человек. Те, кто имел контакт с подозрительным конвертом, а таких оказалось 11 человек, доставлены в больницу.
Сообщается, что территория вокруг здания суда оцеплена полицейскими, на соседних улицах перекрыто движение автотраспорта.
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