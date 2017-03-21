#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
ТВ-Эфир
Говорим и показываем
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 17:38

    Посетителей польского суда эвакуировали из-за угрозы заражения сибирской язвой

    комментировать

    Посетителей польского суда эвакуировали из-за угрозы заражения сибирской язвой

    Посетителей польского суда эвакуировали <nobr>из-за</nobr> угрозы заражения сибирской язвой

    Из здания окружного суда в польском городе Кошалин (Западно-Поморское воеводство) эвакуировали около 180 человек из-за опасности заражения сибирской язвой.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение, посетители и работники суда были эвакуированы после того, как в конверте с одним из поступивших в суд писем был найден подозрительный белый порошок. Кроме того, в находившемся в конверте письме сообщалось, что в порошке содержатся споры сибирской язвы.

    По сообщению представителя местной полиции капитана Бартоломея Гураля, в настоящий момент на месте ЧП работают подразделения химической защиты, а также четыре пожарных расчета. Правоохранитель также отметил, что всего из здания суда были выведены около 180 человек. Те, кто имел контакт с подозрительным конвертом, а таких оказалось 11 человек, доставлены в больницу.

    Сообщается, что территория вокруг здания суда оцеплена полицейскими, на соседних улицах перекрыто движение автотраспорта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru