В Рио-де-Жанейро грабители захватили в заложники пассажиров автобуса

Вооруженные преступники напали на автобус с пассажирами в
Рио-де-Жанейро. После неудачной попытки ограбления злоумышленники завхатили людей в заложники.
Как сообщает телеканал Globo, инцидент произошел в час пик в районе моста, который связывает Рио-де-Жанейро с его городом-спутником Нитероем. По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с преступниками об освобождении заложников. Однако к этому моменту захватчики согласились выпустить лишь одну женщину, которая почувствовала себя плохо.
Пока неизвестно, сколько человек попали в заложники, однако сообщается, что захват автобуса произошел в то время, когда многие жители пригородов направлялись на работу в Рио-де-Жанейро. На месте происшествия образовалась многокилометровая пробка. Детали происшествия уточняются.
Пока неизвестно, сколько человек попали в заложники, однако сообщается, что захват автобуса произошел в то время, когда многие жители пригородов направлялись на работу в Рио-де-Жанейро. На месте происшествия образовалась многокилометровая пробка. Детали происшествия уточняются.
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