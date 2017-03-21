#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 16:06

    В Рио-де-Жанейро грабители захватили в заложники пассажиров автобуса

    комментировать

    В Рио-де-Жанейро грабители захватили в заложники пассажиров автобуса

    В <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> грабители захватили в заложники пассажиров автобуса

    Вооруженные преступники напали на автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро. После неудачной попытки ограбления злоумышленники завхатили людей в заложники.

    Как сообщает телеканал Globo, инцидент произошел в час пик в районе моста, который связывает Рио-де-Жанейро с его городом-спутником Нитероем. По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с преступниками об освобождении заложников. Однако к этому моменту захватчики согласились выпустить лишь одну женщину, которая почувствовала себя плохо.

    Пока неизвестно, сколько человек попали в заложники, однако сообщается, что захват автобуса произошел в то время, когда многие жители пригородов направлялись на работу в Рио-де-Жанейро. На месте происшествия образовалась многокилометровая пробка. Детали происшествия уточняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru