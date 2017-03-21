ФАС нашла нарушения в госзакупках питерского избиркома

Антимонопольное ведомство обнаружило факт непроведения конкурса на автотранспортное обслуживание городской избирательной комиссией.

Петербургская антимонопольная служба заинтересовалась деятельностью горизбиркома. Сегодня в управлении ФАС рассмотрели заявку о нарушениях организации. Подозрения заявителя вызвали услуги по транспортному использованию. Так, для работников избиркома были арендованы легковые автомобили одной компании без проведения необходимого тендера.



В избиркоме настаивают на том, что не нарушали закон о контрактной системе в сфере госзакупок.



Олег Зацепа, начальник юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии: «Проведение необходимых проверочных мероприятий в отношении того исполнителя, который, к примеру, был бы привлечен по результатам торгов, заняло бы некоторое время, на протяжении которого проезд транспортных средств на режимные объекты был бы просто заблокирован».



Тем не менее комиссия усмотрела нарушения. Теперь материалы будут переданы должностному лицу для возбуждения административного дела. В общей сложности, избиркому грозит штраф до 100 тысяч рублей. Однако это решение можно обжаловать в течение трех месяцев.