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  • 21.03, 16:06

    КС запретил полиции задерживать пикетчиков из-за мнимых угроз

    1 комментарий

    КС запретил полиции задерживать пикетчиков из-за мнимых угроз

    КС запретил полиции задерживать пикетчиков <nobr>из-за</nobr> мнимых угроз

    Конституционный суд вынес постановление, разъясняющее действия сотрудников полиции при их работе на одиночных пикетах.

    Сегодня Конституционный суд вынес решение о том, что задержание протестующих под предлогом их безопасности неправомерно. Один из высших судов страны рассмотрел жалобу белгородского активиста Владимира Сергиенко.

    Еще в 2015-м его доставили в отделение с одиночного пикета, якобы заботясь о его жизни и здоровье. В суде подтвердили: правоохранительные органы должны охранять пикетчиков. Однако угроза при этом должна быть реальной, а не предполагаемой.

    Задерживать активистов можно лишь в том случае, если это является единственным способом их защиты. Иначе полиция должна будет ответить за свои действия.

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