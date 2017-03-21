КС запретил полиции задерживать пикетчиков из-за мнимых угроз

Конституционный суд вынес постановление, разъясняющее действия сотрудников полиции при их работе на одиночных пикетах.

Сегодня Конституционный суд вынес решение о том, что задержание протестующих под предлогом их безопасности неправомерно. Один из высших судов страны рассмотрел жалобу белгородского активиста Владимира Сергиенко.



Еще в 2015-м его доставили в отделение с одиночного пикета, якобы заботясь о его жизни и здоровье. В суде подтвердили: правоохранительные органы должны охранять пикетчиков. Однако угроза при этом должна быть реальной, а не предполагаемой.



Задерживать активистов можно лишь в том случае, если это является единственным способом их защиты. Иначе полиция должна будет ответить за свои действия.