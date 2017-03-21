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  • 21.03, 16:06

    Биатлонист Фуркад заявил о скором завершении карьеры

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    Биатлонист Фуркад заявил о скором завершении карьеры

    Биатлонист Фуркад заявил о скором завершении карьеры

    Француз Мартен Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2018 году.

    Знаменитый биатлонист отметил, что ему становится все сложнее искать мотивацию. Поэтому, заявил Фуркад, после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане он «почти наверняка закончит с биатлоном».

    Также спортсмен в интервью l’Equipe отметил, что намерен «воспользоваться другими возможностями».

    В минувшем сезоне Фуркад завоевал свой шестой Большой хрустальный глобус. При этом француз одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира и обошел по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.

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