Биатлонист Фуркад заявил о скором завершении карьеры

Француз Мартен Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2018 году.
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Знаменитый биатлонист отметил, что ему становится все сложнее искать мотивацию. Поэтому, заявил Фуркад, после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане он «почти наверняка закончит с биатлоном».
Также спортсмен в интервью l’Equipe отметил, что намерен «воспользоваться другими возможностями».
В минувшем сезоне Фуркад завоевал свой шестой Большой хрустальный глобус. При этом француз одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира и обошел по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.
Также спортсмен в интервью l’Equipe отметил, что намерен «воспользоваться другими возможностями».
В минувшем сезоне Фуркад завоевал свой шестой Большой хрустальный глобус. При этом француз одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира и обошел по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.
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