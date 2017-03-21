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  • 21.03, 16:06

    Дональд Туск объявил дату экстренного созыва Евросовета по Brexit

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    Дональд Туск объявил дату экстренного созыва Евросовета по Brexit

    Дональд Туск объявил дату экстренного созыва Евросовета по Brexit

    Председатель Евросовета Дональд Туск назначил саммит 27 стран Европейского союза по Brexit. Мероприятие запланировано на 29 апреля.

    Об этом председатель Евросовета сообщил в своем микроблоге в Twitter.

    Дональд Туск: «Я созову Европейский Совет 29 апреля, чтобы принять руководящие принципы 27 государств ЕС по Brexit. Приоритет должен быть определенным и ясным для всех: граждан, компаний и государств-членов».

    Выступая перед журналистами по окончании встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Брюсселе, Туск отметил, что сделает все необходимое, чтобы Brexit «был как можно менее болезненным для ЕС», передает «Интерфакс».

    Дональд Туск: «Мы сделаем все необходимое, чтобы процесс переговоров . Наш приоритет — обеспечить как можно больше уверенности и ясности для всех граждан, компаний и стран-членов, на которых негативно отразится Brexit, а также для наших важных партнеров в мире, каким является Япония».

    Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта. Первым шагом станет уведомление Евросоюза о старте Brexit: Лондон отправит в Брюссель подробное письмо подробное письмо о запуске статьи 50 Лиссабонского договора.

    Законопроект о выходе Великобритании из ЕС поддержали обе палаты британского парламента, 16 марта его официально одобрила королева Елизавета II. Предполагается, что процесс выхода Британии из ЕС продлится два года.

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