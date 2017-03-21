Девочки из Одессы, Крыма и ЛНР подружились на проекте «Ты супер!»

Между Одессой, Севастополем и небольшим городом Ирмино в Луганской области после госпереворота на Украине пролегли границы. Но дети из этих населенных пунктов смогли встретиться на проекте «Ты супер!» и подружиться. Они готовятся к новым выступлениям и хотят победить, но мечтают о другом.
Когда у девочек нет репетиций, они красятся, плетут друг другу косы и постоянно дурачатся.
Софья Волошаненко, участница проекта «Ты супер!»: «Если бы вы ко мне приехали в Одессу, то я бы вас сводила на море обязательно, потом устроили бы прогулку по Дерибасовской. Я обожаю Дерибасовскую, там так уютно и красиво».
Любимое занятие конкурсанток — усесться поудобнее на кроватях, поближе друг к дружке, и не делиться девичьими переживаниями и секретами, а устраивать виртуальные экскурсии по своим городам. Даша Попова всегда теряется, когда очередь доходит до нее.
Дарья Попова, участник проекта «Ты супер!»: «У нас практически там ничего не осталось. У нас, слава богу, памятник не разбомбили и рынок, а так практически каждый дом пострадал».
Дарья родом из небольшого города Ирмино в Луганской области. Она как никто другой знает, что такое обстрелы и каково скрываться в подвалах от ночных бомбежек. Но здесь, рядом с подругами ничего не страшно.
Ирмино, Одесса и Севастополь… Еще несколько лет назад в их дружбе не было ничего удивительного. Но сейчас то, что они встретились в одном месте, просто счастливый случай. В своей обычной жизни они даже в гости друг другу съездить не могут. Но Лера Хотенюк уже мечтает прогуляться по Дерибасовской и Дашу пригласить к себе в гости в Крым.
Валерия Хотенюк, участница проекта «Ты супер!»: «Я бы забрала ее к себе. Я знаю, что у нее есть брат и еще дин брат. Если бы у меня была такая возможность, я бы забрала их к себе, и бабушку мою, и не отпускала бы. Всех-всех с Украины бы забрала, а я бы не против к ней поехать. И к Соне бы съездила».
Кажется, часами они могут сидеть и представлять себя на залитых солнцем набережных, при этом неважно, Севастополя или Одессы, главное — в полной безопасности.
Валерия Хотенюк: «Все страны должны между собой дружить, несмотря ни на какие конфликты».
Дарья Попова: «Тем более они не понимают, как это народу тяжело, когда бомбят».
Софья Волошаненко: «Я буду переживать. Будем общаться обязательно».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, кажется, ничто не в силах разлучить их. Уже неважно, пройдет кто-то или нет в следующий тур, эти трое доказали главное: нет никаких границ. Во всяком случае для дружбы точно.
караоке-акции «Ты супер!». С помощью приложения для Android или iOS можно следить за новостями шоу и голосовать за понравившихся конкурсантов. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ 25 марта в 20:00.
Софья Волошаненко, участница проекта «Ты супер!»: «Если бы вы ко мне приехали в Одессу, то я бы вас сводила на море обязательно, потом устроили бы прогулку по Дерибасовской. Я обожаю Дерибасовскую, там так уютно и красиво».
Любимое занятие конкурсанток — усесться поудобнее на кроватях, поближе друг к дружке, и не делиться девичьими переживаниями и секретами, а устраивать виртуальные экскурсии по своим городам. Даша Попова всегда теряется, когда очередь доходит до нее.
Дарья Попова, участник проекта «Ты супер!»: «У нас практически там ничего не осталось. У нас, слава богу, памятник не разбомбили и рынок, а так практически каждый дом пострадал».
Дарья родом из небольшого города Ирмино в Луганской области. Она как никто другой знает, что такое обстрелы и каково скрываться в подвалах от ночных бомбежек. Но здесь, рядом с подругами ничего не страшно.
Ирмино, Одесса и Севастополь… Еще несколько лет назад в их дружбе не было ничего удивительного. Но сейчас то, что они встретились в одном месте, просто счастливый случай. В своей обычной жизни они даже в гости друг другу съездить не могут. Но Лера Хотенюк уже мечтает прогуляться по Дерибасовской и Дашу пригласить к себе в гости в Крым.
Валерия Хотенюк, участница проекта «Ты супер!»: «Я бы забрала ее к себе. Я знаю, что у нее есть брат и еще дин брат. Если бы у меня была такая возможность, я бы забрала их к себе, и бабушку мою, и не отпускала бы. Всех-всех с Украины бы забрала, а я бы не против к ней поехать. И к Соне бы съездила».
Кажется, часами они могут сидеть и представлять себя на залитых солнцем набережных, при этом неважно, Севастополя или Одессы, главное — в полной безопасности.
Валерия Хотенюк: «Все страны должны между собой дружить, несмотря ни на какие конфликты».
Дарья Попова: «Тем более они не понимают, как это народу тяжело, когда бомбят».
Софья Волошаненко: «Я буду переживать. Будем общаться обязательно».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, кажется, ничто не в силах разлучить их. Уже неважно, пройдет кто-то или нет в следующий тур, эти трое доказали главное: нет никаких границ. Во всяком случае для дружбы точно.
караоке-акции «Ты супер!». С помощью приложения для Android или iOS можно следить за новостями шоу и голосовать за понравившихся конкурсантов. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ 25 марта в 20:00.
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