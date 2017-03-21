Вечная молодость: как бессмертная медуза может изменить жизнь человека

Ученые обнаружили первое и пока единственное на Земле бессмертное существо. Это медуза туритопсис нутрикула. Она бороздит просторы океана, пока ее кто-нибудь не съест. Медуза обладает фантастическими способностями — может превращаться из взрослой особи в незрелую и проделывать такой фокус неограниченное количество раз.

Это открытие доказывает, что вечная жизнь существует. Результат исследований воодушевил экспертов, которые работают над тем, как продлить человеческую жизнь и замедлить старение.



Биологи говорят, что медузы слишком примитивные существа и очень далеки от людей, поэтому вряд ли их бессмертие продлит наши дни. Но есть и среди млекопитающих существа, которые победили если не смерть, то старение. Это африканские голые землекопы. Эти грызуны могут пережить около десяти поколений обычных мышей, что сопоставимо с человеческим возрастом в 500 лет. С течением времени в организме землекопа не происходит никаких возрастных изменений.



Максим Скулачев, биолог: «Пример голого землекопа на самом деле вдохновляет нас, что что-то подобное можно сделать с человеком, остановить процесс старения. Что еще лет 10 назад звучало как полное сумасшествие, изобретение вечного двигателя, но у нас есть конкретный пример — животное, очень близкое к нам, которое не стареет».



Как передает обозреватель Марат Сетдиков, традиционная наука прогнозы давать боится, а вот биологи-футурологи говорят, что до конца этого века человек станет бессмертным. Трудно сказать, насколько это утверждение близко к истине, но если подумать о том, что за последние столетия средняя продолжительность жизни человека удвоилась, то почему нет?