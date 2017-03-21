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  • 21.03, 16:06

    Пользователи «ВКонтакте» из-за сбоя получили права администратора

    1 комментарий

    Пользователи «ВКонтакте» из-за сбоя получили права администратора

    Пользователи «ВКонтакте» <nobr>из-за</nobr> сбоя получили права администратора

    Пользователи соцсети «ВКонтакте» на несколько минут получили доступ к разделам, которые обычно доступны только администраторам.

    Сбой произошел в ночь на 21 марта. Пользователи сообщают, что на некоторое время смогли увидеть соцсеть глазами администраторов. Например, посмотреть скрытые фото пользователей или историю запросов каждого пользователя.

    Между тем в администрация «ВКонтакте» сообщили, что из-за «непредвиденного сбоя» пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам. При этом отмечается, что результаты сбоя уже устранены.

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