Пользователи «ВКонтакте» из-за сбоя получили права администратора

Пользователи соцсети «ВКонтакте» на несколько минут получили доступ к разделам, которые обычно доступны только администраторам.
Сбой произошел в ночь на 21 марта. Пользователи сообщают, что на некоторое время смогли увидеть соцсеть глазами администраторов. Например, посмотреть скрытые фото пользователей или историю запросов каждого пользователя.
Между тем в администрация «ВКонтакте» сообщили, что из-за «непредвиденного сбоя» пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам. При этом отмечается, что результаты сбоя уже устранены.
Между тем в администрация «ВКонтакте» сообщили, что из-за «непредвиденного сбоя» пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам. При этом отмечается, что результаты сбоя уже устранены.
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