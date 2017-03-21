Пожилым японцам за отказ от вождения машины обещают похороны со скидкой

В Стране восходящего солнца пытаются свести к минимуму число ДТП с участием пожилых водителей. Людям в возрасте посулили скидки на похороны, если они откажутся от езды за рулем.
В городе Ичиномия (провинции Аичи) похоронное бюро по согласованию с местными властями обещает пожилым гражданам скидку в размере 56 тысяч иен (около 500 долларов) на свои услуги при условии, что те официально откажутся от вождения автомобиля. Инициатором такой программы стало местное полицейское управление.
По словам представителя ритуальной компании, скидкой можно воспользоваться как в случае смерти отказавшегося от машины пожилого человека, так и его ближайших родственников. Как передают Вести.Ru, ранее в Ичиномии оставившим руль возрастным горожанам в местной сети закусочных стали делать скидки на лапшу.
В Японии все водители в возрасте 75 лет и старше обязаны иметь спереди и сзади на машине специальную предупреждающую наклейку в виде четырехлистника, оповещающую остальных участников движения о том, что за автомобилем управляет рулем человек в возрасте.
В ноябре прошлого года Японию потрясла катастрофа, произошедшая в Иокогаме по вине 87-летнего водителя. Его пикап врезался в группу идущих в школу детей. В результате 11-летний мальчик погиб, еще 11 ребят получили ранения.
По словам представителя ритуальной компании, скидкой можно воспользоваться как в случае смерти отказавшегося от машины пожилого человека, так и его ближайших родственников. Как передают Вести.Ru, ранее в Ичиномии оставившим руль возрастным горожанам в местной сети закусочных стали делать скидки на лапшу.
В Японии все водители в возрасте 75 лет и старше обязаны иметь спереди и сзади на машине специальную предупреждающую наклейку в виде четырехлистника, оповещающую остальных участников движения о том, что за автомобилем управляет рулем человек в возрасте.
В ноябре прошлого года Японию потрясла катастрофа, произошедшая в Иокогаме по вине 87-летнего водителя. Его пикап врезался в группу идущих в школу детей. В результате 11-летний мальчик погиб, еще 11 ребят получили ранения.
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