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  • 21.03, 16:06

    Путин потребовал создать больницы без нервов, очередей и хамства

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    Путин потребовал создать больницы без нервов, очередей и хамства

    Путин потребовал создать больницы без нервов, очередей и хамства

    Президент России Владимир Путин потребовал улучшать материальное положение медиков, их правовую защиту, а также не просто обеспечить больницы РФ интернетом, но избежать «нервов и очередей».

    В России необходимо создать действительно современную систему здравоохранения, причем на всех уровнях — от первичного звена до федеральных клиник, заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Владимир Путин, президент РФ: «Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас еще много, очень много нерешенных проблем. Люди справедливо и обосновано говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается и хамство».

    Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент поручил подключить все больницы и поликлиники страны к скоростному Интернету, и сегодня добавил, что необходимо не просто подключить медучреждения к Сети, но и создать возможность прохождения обследований «без нервов и очередей», не забывая при этом про пожилых граждан, которые не всегда знают об электронных очередях.

    Владимир Путин: «Об информатизации медицинских учреждений говорилось отдельно, но это лишь механизм решения проблемы. Следует не только обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе, пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях как информационные технологии и электронная запись. А врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациентам».

    Путин потребовал улучшать материальное положение медиков, их правовую защиту, а также повысить престиж профессии. Президент подчеркнул, что медицина — не просто сфера услуг: врачи, как и учителя, выполняют важнейшую для общества функцию, сообщает РИА Новости.

    В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова попросила Владимира Путина выделить дополнительные средства на развитие здравоохранения. «Реализация новых пилотных приоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений», — сказала на заседании Скворцова.

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