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  • 21.03, 14:36

    МВД РФ: британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов

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    МВД РФ: британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов

    МВД РФ: британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов

    В МВД РФ прокомментировали сообщения СМИ об отмывании 740 миллионов долларов из России через крупные британские банки.

    В российском ведомстве отметили, что уже не раз обращали внимание западных партнеров на проблему.

    Игорь Зубов, замминистра МВД РФ: «Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является „тихой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет».

    Что же касается сообщений СМИ, то они, отметил замглавы МВД, свидетельствуют о том, что прогресс в борьбе с криминальными капиталами есть, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее газета Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме отмывания около 740 млн долларов из России. По данным издания, в схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

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