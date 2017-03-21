МВД РФ: британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов

В МВД РФ прокомментировали сообщения СМИ об отмывании 740 миллионов долларов из России через крупные британские банки.
В российском ведомстве отметили, что уже не раз обращали внимание западных партнеров на проблему.
Игорь Зубов, замминистра МВД РФ: «Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является „тихой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет».
Что же касается сообщений СМИ, то они, отметил замглавы МВД, свидетельствуют о том, что прогресс в борьбе с криминальными капиталами есть, передает РИА Новости.
Напомним, ранее газета Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме отмывания около 740 млн долларов из России. По данным издания, в схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Игорь Зубов, замминистра МВД РФ: «Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является „тихой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет».
Что же касается сообщений СМИ, то они, отметил замглавы МВД, свидетельствуют о том, что прогресс в борьбе с криминальными капиталами есть, передает РИА Новости.
Напомним, ранее газета Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме отмывания около 740 млн долларов из России. По данным издания, в схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
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