Песков ответил на призыв кандидата в президенты Франции не сближаться с РФ

В Москве рассчитывают на то, что французский истеблишмент осознает безальтернативность выстраивания диалога с Россией, сообщил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сближение с Россией «никогда ни для какой страны не означало подрывов устоев независимости и суверенитета», ведь Москва всегда выступает за уважение взаимных интересов.
Также, комментируя заявление кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о том, что Парижу не стоит сближаться с Москвой, Песков выразил надежду, что в политическом истеблишменте Франции все же осознают необходимость налаживания диалога в интересах решения имеющихся проблем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы рассчитываем, что так или иначе в политическом истеблишменте Франции все-таки существует конценсус насчет того, что для решения существующих проблем выстраивание диалога с Москвой является абсолютно безальтернативным пониманием».
Макрон выступил против сближения с Россией на первых предвыборных дебатах. Также в дискуссии участвовали лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представители левого политического крыла и кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, который, в частности, заявил о непоследовательности позиции Запада в отношении присоединения Крыма к России.
Также, комментируя заявление кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о том, что Парижу не стоит сближаться с Москвой, Песков выразил надежду, что в политическом истеблишменте Франции все же осознают необходимость налаживания диалога в интересах решения имеющихся проблем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы рассчитываем, что так или иначе в политическом истеблишменте Франции все-таки существует конценсус насчет того, что для решения существующих проблем выстраивание диалога с Москвой является абсолютно безальтернативным пониманием».
Макрон выступил против сближения с Россией на первых предвыборных дебатах. Также в дискуссии участвовали лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представители левого политического крыла и кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, который, в частности, заявил о непоследовательности позиции Запада в отношении присоединения Крыма к России.
Комментарии